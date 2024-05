Ti offro il caffè

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Se chiudiamo gli occhi per un attimo e ripensiamo ai momenti in cui eravamo bambini, a casa o dalla nonna nelle giornate di vacanze, sono tanti i ricordi che possono riaffiorare. Tra questi certamente c’è anche quello legato al profumo del, che la mattina riusciva a inondare la casa, magari raggiungendoci fino a letto, quasi fosse un modo codificato per svegliarci. Ilè anche questo: è un rito, forse quasi tutto italiano, è famiglia, è il prendersi cura di chi amiamo attraverso un semplice gesto. È un momento sacro di pausa e riflessione nella frenesia della vita quotidiana, simbolo di e di condivisione. La pausaè un’occasione per rilassarsi e socializzare, riunendosi intorno a una tazza fumante per scambiare pensieri, idee o semplicemente godersi un attimo di pace. Il, con il suo aroma intenso ...