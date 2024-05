(Di sabato 18 maggio 2024) “Oh! Our home and native land!” suona l’inno nazionale del grande nord bianco., che con quella terra ha qualche conto sospeso e più di una, titola proprio Ohla sua ultima fatica, sorta di riflessionemorte per interposta persona. Reduce da due grandi opere già marcate da senile bellezza come Il collezionista di carte e Il maestro giardiniere,non ha esitato a realizzare con piccolo budget e due interpreti d’eccezione, come Richard Gere e Uma Thurman, un filmvicenda vera di Leonard Fife, regista di documentari rifugiatosi inalla fine degli anni ‘60 per sfuggire alla leva militare e alla guerra del Vietnam. In punto di morte il documentarista accetta un’intervista ...

"Paul Schrader presenta 'Oh Canada': riflessioni sulla memoria e la menzogna nel cinema" - "paul schrader presenta 'Oh Canada': riflessioni sulla memoria e la menzogna nel cinema" - Il regista paul schrader presenta "Oh Canada", un film che esplora la vita di Leonard Fife, rifugiato in Canada per sfuggire alla guerra del Vietnam. Una riflessione sulla memoria e sul cinema, ma con ...

Cannes. Eleganza e fascino senza tempo, Richard Gere sfila sul red carpet - Cannes. Eleganza e fascino senza tempo, Richard Gere sfila sul red carpet - La star hollywoodiana per l'occasione indossa un tuxedo di Giorgio Armani, lo stesso stilista che nel 1980 gli creò il guardaroba per ‘American Gigolò’ diretto da paul schrader Sempre affascinante e ...

Richard Gere in Armani, con la moglie e il figlio dell'ex al Festival di Cannes 2024. L'abbraccio sul red carpet - Richard Gere in Armani, con la moglie e il figlio dell'ex al Festival di Cannes 2024. L'abbraccio sul red carpet - L'attore è diventato sex symbol negli anni 80 grazie allo stilista italiano. E noi speriamo di vederlo sul red carpet del Festival di Cannes 2024 in un nuovo completo Giorgio Armani ...