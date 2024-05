Le manette verdi di Pechino | come la Cina sfrutta l’ossessione climatica

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di sabato 18 maggio 2024) Un report esplosivo svela la strategia deliberata del Dragone per minare la sicurezza energetica del principale rivale globale, gli Stati Uniti. Mentre Washington ha guidato storicamente la lotta ai cambiamenti climatici, un nuovo rapporto getta luce sulle reali motivazioni dellanell’abbracciare la rivoluzione verde. Il documento, intitolato “Chinese Handcuffs: How China Exploits America’s Climate Agenda”, a cura della Heritage Foundation, rivelastia deliberatamente puntando a impossessarsi del mercato globale delle energie “”,ndo l’agenda ambientalista americana a proprio vantaggio geopolitico. Se le cose non cambiano, chiunque vincerà le prossime elezioni Usa si troverà di fronte ad un bivio: continuare nel cammino verso la “decarbonizzazione” con la ...