Genitore irrompe a scuola Insegnante preso a testate

(Di sabato 18 maggio 2024) Increscioso incidente in unadi Monza: unviene aggredito eper aver dato una nota. I genitori, alle 16.30 di ieri, orario di uscita da, hanno visto un altrouscire visibilmente alterato dal plesso scolastico. Chiedendo ai docenti, è emerso l’episodio: dopo avere saputo di una nota data al proprio figlio che disturbava in classe, ilin questione ha chiesto un colloquio immediato con l’. Di regola, in tutte le scuole, i colloqui si possono avere solo in certi periodi dell’anno. In situazioni straordinarie occorre inviare una mail alla dirigenza. Negato il colloquio, ilè entrato a, trasgredendo ogni divieto, e ha aggredito ...

