Schianto auto-moto all’incrocio Gravissimo ragazzo di 25 anni

(Di sabato 18 maggio 2024) È stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni ilciclista di 25, che ieri è stato coinvolto in un incidente stradale nel quartiere Rondinella, a ridosso della materna Rodari. Il giovane si trovava a bordo della suae stava percorrendo viale Casiraghi, quando c’è stato l’impatto con un’. Il centauro è arrivato in codice rosso al Niguarda di Milano con diverse fratture a causa dell’impatto violento, che lo ha fatto cadere a terra insieme alla due ruote rovinando per alcuni metri. Il 25enne ha riportato traumi alla testa, al bacino, alla schiena e agli arti inferiori e superiori. L’incidente si è verificato intorno alle 12,40. Tra le ipotesi c’è quella di una mancata precedenza da parte dell’mobilista, che proveniva da via Podgora e che avrebbe travolto il giovane ...