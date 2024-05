Regolamento Catania-Atalanta U23 | come funziona al ritorno e chi si qualifica

(Di sabato 18 maggio 2024) IldiU23,del primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023/2024: eccoe chi siin base ai vari risultati possibili. Al Massimino scendono in campo gli etnei e la formazione B della Dea: l’andata è terminata 0-1 in favore dei siciliani, che dunque hanno nelle mani davvero tante chance di avanzare al prossimo turno. Scopriamo assieme ilU23: QUEL CHE SERVE SAPERE I padroni di casa sono testa di serie, dunque hanno la grande chance di giocare tra le mura amiche il. Non solo: ilsi qualificherà anche in caso di parità di gol segnati tra ...

Verso Catania-Atalanta U23: i convocati tra le fila rossazzurre - Verso catania-atalanta U23: i convocati tra le fila rossazzurre - Al termine della seduta di rifinitura, svolta in mattinata, l’allenatore del Catania Michele Zeoli ha convocato ventiquattro calciatori in vista della sfida all'Atalanta Under 23, in programma domani ...

Verso Catania-Atalanta U23, Zeoli: "Il supporto dei tifosi è importante, giocherà chi sta meglio" - Verso catania-atalanta U23, Zeoli: "Il supporto dei tifosi è importante, giocherà chi sta meglio" - Le parole dell'allenatore rossazzurro alla vigilia del match di ritorno del primo turno della fase nazionale playoff contro i bergamaschi ...

Catania: la probabile formazione anti-Atalanta U23 - Catania: la probabile formazione anti-Atalanta U23 - Sarà dato domani alle ore 20.30 allo stadio “Massimino” il calcio d’inizio del match che vedrà protagoniste Catania e Atalanta U23, gara valevole per il ritorno degli Ottavi dei play off di Serie C. A ...