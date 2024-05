Ilary Blasi e Chiara Ferragni allo stesso evento | Un incontro tra divorzi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 18 maggio 2024) Continuano gli intrecci tra la saga di Franccesco Totti ee quella dei Ferragnez. Se da una parte Fedez è coinvolto in uno scontro avvenuto in una discoteca con Cristiano Iovino (ex uomo del caffeuccio della, che verrà chiamato da Totti a testimoniare in tribunale), dall’altraieri erain cui è stata vista anche l’ex conduttrice de L’Isola dei Famosi. Il doppio crossover è servito., l’ironia di Myrta Merlino. Ieri lae lasono state viste a pochi metri di distanza sugli spalti degli ...