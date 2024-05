(Di sabato 18 maggio 2024) A causa della chiusura della provinciale Sp8, per arrivare all’dioccorrerà passare da Brugnato e Veppo. Ma ne varrà la pena perché è in programma domani un’iniziativa nazionale, ‘’, a cui aderisce,in provincia, proprio l’attività di Maurizio. ‘’ è una rete di duecento aziende apistiche: apicoltori e apicoltrici dalla grande passione e competenza che apriranno leal pubblico e offriranno esperienze dirette e immersive, informazioni corrette e condivise per far scoprire ilapi, dei mieli e dei prodotti dell’alveare. "Aspettiamo tutti dal mattino di domenica – spiega ...

"Apicoltura Ribaditi di Santa Maria apre le porte per 'Mielerie Aperte': un'esperienza unica nel mondo delle api" - "Apicoltura ribaditi di santa Maria apre le porte per 'Mielerie Aperte': un'esperienza unica nel mondo delle api" - Domani, l'Apicoltura ribaditi di santa Maria parteciperà all'iniziativa nazionale 'Mielerie Aperte'. I visitatori potranno scoprire il mondo delle api e degustare diverse varietà di miele. Per ...

Apicoltura Ribaditi divisa in due dalla frana: “Ma domenica porte aperte ai visitatori” - Apicoltura ribaditi divisa in due dalla frana: “Ma domenica porte aperte ai visitatori” - L'azienda di Calice al Cornoviglio, fondata nel 1932, vive un momento complicato a causa della provincia interrotta. "Ho arnie da entrambe le parti della frana. Per portare il miele in Piazza del Merc ...