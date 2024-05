Pegaso d’Argento alla Fondazione Kennedy | Un mondo più giusto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha consegnato ila Kerrye a Stefano Lucchini, rispettivamente presidente onoraria e presidente di Rfk Italia, organizzazione che lotta per unpiùe con diritti per tutti. "La- ha spiegato Giani - ha svolto un’azione straordinaria e bellissima in questi anni nella Toscana e con la Toscana. Ilvuole essere un segno di amicizia e gratitudine per quanto lafa proprio in Toscana. Sono orgoglioso che la famigliaabbia radici in questa regione". "Quando siamo a Firenze ci sentiamo a casa - ha commentato Lucchini -. Siamo americani, ma fiorentini. Non posso che ...