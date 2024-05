Il ds che fa le squadre con un pennello

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 18 maggio 2024) Il Mantova è retrocesso in Serie D. Il presidente Piccoli deve rifondare e chiama come direttore sportivo Christian Botturi, quello che ha portato la Pro Sesto (quest’anno retrocessa) ai playoff di Serie C. I due si danno appuntamento. “Mi devi portare un”, gli dice Botturi. “Un? Ma io sono a Milano in corso Buenos Aires, dove lo trovo un?.” E Botturi: “Pres, mi spiace, ma se vuole incontrarmi ho bisogno di un”. Piccoli va a comprarlo e il ds ce l’ha mostrato nell’intervista fatta a Cronache di spogliatoio. Era una metafora, ma fino a un certo punto. Botturi ridipinge lo spogliatoio e lo stadio, fa aggiungere finestre chiuse da anni perché serve un ambiente luminoso, che spinga all’ottimismo. Ripulisce spazi inutilizzati del centro sportivo. Vuole colorare Mantova e far sì che tutta ...