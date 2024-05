Senna-Imola - era scritto Diventò il re delle pole dopo la prima delusione

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Quarant’anni fa.1984. Sul momento, pochi ci fecero caso. Un ancora sconosciuto pilota brasiliano, un certo Ayrton, è al debutto sul circuito del Gran Premio di San Marino. Guida una monoposto chiamata Toleman. Risultato: mancata qualificazione! Un evento irripetibile. Nel 1984, dicevo,era al debutto in Formula Uno. Si era assicurato il volante di un piccolo team: Ted Toleman, un re dei motoscafi, stava sperimentando l’avventura nei Gran Premi e aveva ingaggiato il giovane brasiliano. Ebbene, “il giovane brasiliano”, anel 1984, fallì l’esame. Non riuscì a superare le qualifiche. All’epoca erano tante le macchine iscritte alla corsa, ma solo 26 piloti venivano ammessi al via. Ayrton non fu tra quei 26. A pensarci oggi, è incredibile. Il driver più veloce di tutti i tempi, il re ...