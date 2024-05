(Di sabato 18 maggio 2024) Partita il 9da Ventotene l’edizione 2024" che arriverà finoAlpi, farà tappa a Firenze il 21. Un percorso lungo i luoghieuropea. Il "ciclista" Giovanni Bloisi (nominato dal PresidenteRepubblica Mattarella Cavaliere all’ordine e al meritoRepubblica Italiana in forza del suo impegno per la conservazioneitaliana ed europea e del ricordo delle vittime del nazifascismo) attraversa l’Italia lungo le 22 tappevia europea, seguendo il percorso dal temadi ...

Nel 2007 il Parlamento italiano ha riconosciuto il 9 maggio come la giornata ufficiale per commemorare la memoria di tutte le vittime di terrorismo. Questa data specifica è stata scelta in ricordo della morte di Aldo Moro, leader della Democrazia ...

La scorsa edizione fu vinta dalla Vigor Senigallia che in finale aveva battuto la Jesina 3-2. Torneo riservato alle formazioni Juniores che schiereranno i classe 2005 e 2006 quelli che saranno ufficialmente gli under nel prossimo campionato di ...

La "Bicicletta della Memoria" il 21 maggio al Museo Bartali. Poi una conferenza alle Oblate - La "Bicicletta della memoria" il 21 maggio al Museo Bartali. Poi una conferenza alle Oblate - Partita da Ventotene l'edizione 2024 della "Bicicletta della memoria" arriverà alle Alpi, con tappe significative come Firenze il 21 maggio. Il ciclista Giovanni Bloisi segue il percorso della memoria ...

Verso l’anniversario: "Strage dei Georgofili. Coltivare la memoria" - Verso l’anniversario: "Strage dei Georgofili. Coltivare la memoria" - Lo ha annunciato ieri il governatore nel corso della presentazione delle manifestazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni per commemorare la strage avvenuta il 27 maggio 1993. "L’obiettivo è il ...

Il rettore del Politecnico: «Mai chiesto lo sgombero per la protesta pro Gaza. Ora la prima conferenza degli studenti aperta a tutti» - Il rettore del Politecnico: «Mai chiesto lo sgombero per la protesta pro Gaza. Ora la prima conferenza degli studenti aperta a tutti» - «Organizzeremo una conferenza degli studenti dell’ateneo. A nostra memoria non è mai avvenuta, nella quale sarà trattato nello specifico il tema della pace. Momento totalmente dedicato a loro per espr ...