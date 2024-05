Operativo il molo umanitario Usa

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Iltemporaneo voluto dagli Stati Uniti a largo di Gaza entra in funzione. "I camion che trasportavano assistenza umanitaria hanno iniziato a sbarcare" dalla struttura, ha annunciato l’esercito americano. La spedizione è la prima di un’operazione che secondo le previsioni dei funzionari militari americani potrebbe raggiungere i 150 camion al giorno, mentre le restrizioni israeliane sui valichi di frontiera e i pesanti combattimenti ostacolano la consegna di cibo e altri rifornimenti ai civili.?Nessuna truppa americana è sbarcata durante l’operazione. Nei prossimi giorni circa 500 tonnellate di forniture dovrebbero entrare a Gaza. Gli aiuti per la rotta marittima vengono raccolti e ispezionati a Cipro, quindi caricati sulle navi e trasportati per circa 300 chilometri fino al grandegalleggiante. Lì, i pallet vengono trasferiti sui camion che ...