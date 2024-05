Celebrazioni e eventi nelle Contrade | da DRAGO a PANTERA - un weekend ricco di tradizioni e appuntamenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) ·– Festa Titolare – Oggi dalle 15 alle 18,30 Giro di saluto protetto residenti in San Prospero. – Domani alle 13 Pranzo dei Veterani nella società di Camporegio in San Domenico. – Giovedì 23 maggio alle 18,30 Presentazione in Galleria dei Costumi del volume celebrativo per i 50 anni della pubblicazione I Malavolti. – Venerdì 24 maggio alle 18,30 Presentazione in Sala delle Vittorie dei lavori di restauro, sistemazione e valorizzazione della Sede storica ed apertura straordinaria di tutti i locali della Contrada. – Sabato 25 maggio alle 10 Onoranze ai Contradaioli defunti presso i cimiteri cittadini. Alle 16 Ritrovo dei piccoli Dragaioli ai Voltoni e merenda, alle 16,30 Corsa dei carretti in via di Camporegio, alle 17 Battesimo Contradaiolo in piazza Matteotti, alle 18 Corsa con i sacchi in Piazza Matteotti, alle 18,30 Cerimonia dello spago in Sala delle ...