Mai visto nulla di simile - è stato un miracolo | tromba d' aria si abbatte sui treni

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Unad'ribalta i vagoni di un treno: è successo ieri sera a Villa Poma, nel comune di Borgo Mantovano, in provincia di Mantova, dove una violenta bufera ha rovesciato su un lato, mandandolo fuori dai binari, un treno merci di una ditta che commercializza materie prime per l'agricoltura e la zootecnia. Il binario su cui è avvenuto l'incidente è collegato direttamente alla linea del Brennero che porta alla vicina stazione passeggeri di Poggio Rusco. Per fortuna non si sono registrati feriti. I sette vagoni rovesciati, del peso di circa 22 tonnellate ciascuno, erano tutti vuoti. Questa mattina invece sono cominciati i lavori di recupero. "E' unche non ci siano stati feriti - ha detto il sindaco di Borgo Mantovano, Alberto Borsari -. Le operazioni di recupero non saranno semplici. Gli addetti alla ferrovia mi hanno ...