La Budapest Festival Orchestra chiude la stagione

(Di sabato 18 maggio 2024) La, diretta da Iván Fischer, stasera al Valli (20,30)laconcertistica dei Teatri con un programma tutto dedicato a Brahms. Con l’i solisti Veronika Eberle, al violino, e Steven Isserlis , al violoncello, in un programma interamente brahmsiano, dedicato alla sua grande produzione sinfonica. L’esegue due delle sue ultime composizioni in questo ambito: la Quarta sinfonia (1885) con la sua malinconia profonda e inquieta, e il Doppio concerto (1887) genere ormai scomparso, e due danze ungheresi (n.21 e n.14), espressione di un mondo folclorico che esercitava su Brahms un grande fascino. Biglietti interi: 50/45/40/30 euro. Info: www.iteatri.re.it

