Non bisogna essere fascisti per volere il premierato - però aiuta

(Di venerdì 17 maggio 2024) In questi giorni alcune voci particolarmente autorevoli hanno cominciato a scuotere il dibattito sulda un certo conformismo diffuso, pregiudizialmente favorevole a qualunque genere di riforma istituzionale (sempre ed esclusivamente intesa in senso maggioritario e para-presidenziale), un aspetto fondamentale di quello che potremmo definire il pensiero convenzionale della Seconda Repubblica, ancora molto forte nella stampa e in generale nella classe dirigente. A spezzare l’incantesimo martedì ha pensato Liliana Segre, evocando Mussolini e il fascismo, con parole che la sua storia personale rende impossibile ridurre a caricatura o declassare a eccesso propagandistico, come sarebbe altrimenti, senza dubbio, accaduto. Critiche rilanciate oggi da un’altra senatrice a vita famosa in tutto il mondo come la scienziata Elena Cattaneo, che in un’intervista alla Stampa ...