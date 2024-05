Schlein e Gentiloni insieme a Roma Semantica sceneggiata di una leader stritolata dalle correnti

(Di sabato 18 maggio 2024) Ella, cioè Elly, e le anaconde del Pd. Si abbracciano in questa grande sala del Campidoglio in cui, in un caldissimo pomeriggion... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Il circo per il candidato della Basilicata, il caos sulle Comunali di Bari, sullo sfondo la delusione delle Regionali in Abruzzo. Ma il filo tra i due poli forti del Campo progressista – nonostante qualche strappo e qualche tensione – non si è ...

Omofobia: l’Italia non firma il testo Ue sui diritti Lgbtiq+. Il ministro della Famiglia: “Ricalca la legge Zan”. Schlein: “Vergogna!” - Omofobia: l’Italia non firma il testo Ue sui diritti Lgbtiq+. Il ministro della Famiglia: “Ricalca la legge Zan”. schlein: “Vergogna!” - L’Italia dice ‘no’, insieme a Ungheria, Romania ... “Che rabbia e che vergogna questo governo che decide di non firmare, – dichiara la segretaria Elly schlein – non è accettabile”. La leader ricorda ...

Vespa furioso per lo stop al duello Meloni-Schlein: «Par condicio violata Ecco tutti i precedenti» - Vespa furioso per lo stop al duello Meloni-schlein: «Par condicio violata Ecco tutti i precedenti» - E se ne parla in maniera così attenta, così puntuale, perfino così esasperata che è saltato il confronto tra Giorgia Meloni ed Elly schlein», ha esordito Vespa ... cosa innaturale» insieme a risate ...

Omofobia, l’Italia non firma il testo Ue: “Ricalca la legge Zan”. Schlein: “Rabbia e vergogna per questo governo” - Omofobia, l’Italia non firma il testo Ue: “Ricalca la legge Zan”. schlein: “Rabbia e vergogna per questo governo” - Nove Paesi su 27 non hanno siglato la dichiarazione per le politiche europee a favore delle comunità Lgbtiq+. Il Pd attacca, la ministra Roccella: “Testo troppo sbilanciato sull’identità di genere” ...