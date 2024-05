Il risiko dei presidi In cento contro il cambio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Si respirava un’aria più distesa del previsto alo di ieri in via Mannelli davanti all’Ufficio scolastico regionale. Un centinaio di persone, tra cui genitori, docenti, studenti e rappresentanti sindacali di Flc Cgil, Cisl Scuola e Gilda, si sono ritrovate per protestareil recentedi dirigenza al comprensivo Verdi. A meno di un mese dalla fine delle lezioni, l’istituto ha visto la revoca del reggente Osvaldo Di Cuffa e la successiva nomina di Maria Rita Urciuoli, ex dirigente del liceo Alberti-Dante. Per i sindacati, però, l’Usr già ieri aveva dato un segnale di voler "fare un passo indietro". Il segnale è la pubblicazione di un nuovo bando a copertura della reggenza del Verdi, che al momento risulta vacante perché Urciuoli si è messa in malattia subito dopo la sua nomina mentre il dirigente titolare, Giacomo ...