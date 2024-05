Miracoli e apparizioni La stretta del Vaticano | Il Papa ha l’ultima parola

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) CITTà DELNon basta gridare al miracolo o giurare sui Santi lumi di aver visto la Madonna. Davanti a lacrimazioni di statue della Vergine, messaggi cifrati del Padre eterno e guarigioni sensazionali, la Chiesa stringe le maglie. Se prima era ’sufficiente’ il vescovo per certificare il prodigio, d’ora in avanti solo ilpotrà autorizzare "una procedura per un’eventuale dichiarazione di soprannaturalità degli eventi". Ma questo in via del tutto eccezionale, perché la Chiesa, sulla scorta della prudenza già sollecitata daRatzinger in tema di, ha deciso di evitare pronunciamenti definitivi sulla natura ultraterrena dei fenomeni avvolti dal manto del mistero, anche se spesso imbastiti ad arte da abili truffatori sulla fede dei semplici. Al massimo la Santa sede si limiterà ad autorizzare e ...