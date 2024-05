Cannes 77 Lanthimos & Stone La difficile libertà fuori dalle convenzioni

Kinds of Kindness , il prossimo film di Yorgos Lanthimos sarà presentato al 77º Festival di Cannes : nel cast Emma Stone, Jesse Plemons, Willem Dafoe e Margaret Qualley Searchlight Pictures ha annunciato che il prossimo film di Yorgos Lanthimos , ...

