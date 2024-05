LIVE – Boxe - Usyk vs Fur - Mondiale pesi massimi DIRETTA

(Di sabato 18 maggio 2024) Oleksandrcontro Tyson Fury: un match da vivere indal primo all’ultimo round. Alle 23:30 (circa) di sabato 18 maggio i due pugili imbattuti saliranno sul ring di Riyadh per contendersi le cinture WBC, IBF, WBO, WBA, IBO dei. Per la prima volta laavrà un campioneindiscusso della divisione regina nell’era delle quattro cinture. L’ultimo, ma con tre cinture, fu Lennox Lewis nel 1999. Ora un altro capitolo, il match più importante degli ultimi anni, con tante incognite: le condizioni fisiche di Fury, la strategia tattica di un genio come. Sportface.it vi offrirà unatestuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo round. Chi sarà il re dei? ...

