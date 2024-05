(Di sabato 18 maggio 2024) I Baschi Verdi della Guardia di Finanza di Como, avevano fermato ad Appiano Gentile e denunciato, due spagnoli e un croato a bordo di un’auto, trovati con alcuni grammi di, 28mila euro in contanti e la ricevuta della spedizione di un pacco proveniente da Malaga con destinazione Legnano. È stata quindi richiesta l’identificazione del destinatario, scoprendo che il contenuto erano 10di. Il cartone è stato aperto dopo la ricognizione dell’unità cinofila, trovando la sostanza ermeticamente chiusa in sacchetti di plastica. A quel punto i, travestiti da corrieri, sono andati all’indirizzo di destinazione del pacco, a Legnano arrestando il destinatario, un uomo di origine albanese, privo di occupazione.

Dieci chili di marijuana la consegna arriva a casa. Con i finanzieri - dieci chili di marijuana la consegna arriva a casa. Con i finanzieri - La Guardia di Finanza di Como ha arrestato un uomo di origine albanese a Legnano, dopo aver scoperto 10 chili di marijuana in un pacco proveniente da Malaga. I Baschi Verdi della Guardia di Finanza di ...

Lo spaccio di droga a “gestione familiare” e i messaggi in codice: «dieci minuti» per un grammo di cocaina - Lo spaccio di droga a “gestione familiare” e i messaggi in codice: «dieci minuti» per un grammo di cocaina - È quanto emerge dall'inchiesta della Dda di Catanzaro che ha smantellato un gruppo di spaccio di droga attivo tra Girifalco, Amaroni e Borgia ...

Pacco intercettato e “consegnato”, conteneva Marijuana - Pacco intercettato e “consegnato”, conteneva marijuana - La Guardia di Finanza ha fermato ad Appiano Gentile un’auto con targa spagnola, trovando una ricevuta di ispezione di un pacco proveniente da Malaga. Le indagini hanno portato trovare marijuana. Pacc ...