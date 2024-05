San Martino in Alpe - visita alla Pieve

(Di sabato 18 maggio 2024) Alle 16 lo storico dell’arte Marco Vallicelli condurrà unaguidatadi Sanin, il monumento più notevole di Premilcuore, nonché chiesa parrocchiale. L’impianto di questa notevole architettura è da collocarsi molto indietro nei secoli, anche se, nella forma attuale, risaleseconda metà del Cinquecento. Si trova poco fuori Premilcuore sulla strada statale per Predappio (via2), oltre l’antico Borgo Marciolame e il fiume Rabbi. Secondo la tradizione la chiesa fu fondata, in stile romanico, intorno all’anno mille sulle rovine di un preesistente tempio romano dedicatodea Diana. Lafu restaurata più volte nel corso dei secoli. Ai presenti sarà donato il volume ‘Antiche Pievi. A spasso per ...

Le intercettazioni hanno portato sotto accusa due sottufficiali dei carabinieri, uno in servizio e uno in pensione, ma la rete al servizio dell’esponente politico sarebbe più ampia

