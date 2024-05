Tambay - un eroe gentile 198 - trionfo sul Santerno nel nome di Villeneuve

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Sembra ieri. Almeno per chi c’era. E invece sono già passati 41 anni. Era cifra tonda dodici mesi fa, ma il disastro alluvione ha fatto slittare l’anniversario di una delle imprese più spettacolari nella relazione sentimentale tra Imola e la Ferrari. Correva l’anno 1983. I tifosi della macchina di Maranello ancora non avevano elaborato il lutto per la tragica perdita di Gilles. Il pilota canadese rappresentava molto più di un campione al servizio della causa. Con la sua audacia senza limiti, aveva reincarnato il mito di Tazio Nuvolari. E non a caso il Drake aveva accostato Gilles a “Nivola”, in un memorabile testo pubblicato nel 1981, all’indomani dell’ultimo successo in carriera di(in Spagna). Un driver così, un manico così non era sostituibile. Qualcuno poteva fisicamente occuparne il posto nell’abitacolo della Rossa. Ma non ...