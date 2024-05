Usyk-Fury oggi in tv - orario Mondiale pesi massimi 2024 | dove vederlo in streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 18 maggio 2024)sabato 18 maggio (attorno alle ore 23.00-00.00) andrà in scena l’attesissimo match tra Tysone Oleksandr. Dopo un’attesa infinita e un rinvio, finalmente si materializza l’incontro di boxe più atteso degli ultimi due decenni. A Riyadh (Arabia Saudita) andrà in scena l’imperdibileunificato dei: il britannico metterà in palio la cintura WBC, mentre l’ucraino metterà sul tavolo le corone WBA, WBO, IBF, IBO. Chi vincerà sarà il Re incontrastato della categoria regina. Si preannuncia un confronto semplicemente stellare tra i due titani, pronti a dare vita a un confronto leggendario sul ring allesistito nella capitale araba. Il 37enne di Sinferopoli non combatte dal 26 agosto 2023, quando mandò al tappeto Daniel Dubois, e vanta un record di 21 vittorie ...