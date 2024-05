Giochi di società - scatta la sfida Appuntamento alla biblioteca Volontè

(Di sabato 18 maggio 2024) Tornano i pomeriggi del sabato con idinelle sale dellacivica comunale "Paolo" di via Edison 8. Oggi, due sono i tornei in programma: alle 14.30 si comincia con "Colourbrain", il quiz family-game sui colori delle cose; vince il partecipante che indovina più colori. Alle 16.30, invece, sarà la volta di "Skull king", l’avvincente gioco con le prese delle carte da indovinare a ogni round. Possono partecipare gli adulti e i ragazzi over 12 anni. Per informazioni chiamare il numero 02.66303197.civica di via Edison, si possono prendere in prestito anche iin scatola.

