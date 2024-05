Incontro sulle falesie e un concerto Il Cai festeggia 150 anni sul Resegone

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 18 maggio 2024) Festa di compleanno in musicapendici del. Per il 150° della loro sezione, i soci del Cai di Lecco domenica propongono undedicato alla manutenzione dellecon Delfino Formenti, noto personaggio della montagna lecchese che sin dagli‘80 si dedica alle, con nuove aperture e preziose operazioni di manutenzione; e unin quota con i musicisti del gruppo Fabbricando Case (nella foto). Gli appuntamenti sono in programma al rifugio Antonio Stoppani, che si trova a 900 metri di altitudine alle pendici della montagna simbolo di Lecco. L’inizierà alle 14, mentre ilsi svolgerà alle 16.30. Sarà un tributo a Rino Gaetano. Allo ...