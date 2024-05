Tra le porte del Battistero e capolavori eterni ll Paradiso abita a Firenze

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Un euro per una notte di bellezza. È il prezzo simbolico per ammirare le meraviglie della nostra arte, grazie alla “Notte Europea dei Musei“. Astasera saranno aperti tutti i più grandi musei. Ma c’è uno spettacolo in più offerto dall’ Opera del Duomo, dove si potrà entrare gratuitamente dalle 19 a mezzanotte per ammirare in anteprima le spettacolari immagini della Sala deldel Museo realizzate per la prima volta con un drone dal fotografo Fabio Muzzi, che rendono visibile a tutti lo straordinario patrimonio, inserito in un allestimento innovativo e didattico. Nella Sala del(36 metri x 20 x 20) sono conservate gli originali delle tre maestosedel, tra cui quella delda cui la sala prende il nome, e un colossale modello (in resina ...