Diffamazione Artista assolto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) Una carriera da cantante che poteva sembrare "quasi" spianata. Chissà se c’erano state anche promesse di un futuro nel quale l’avrebbe scalato palcoscenici importanti? In effetti, da quanto emerso, una partecipazione ad X-Factor, alla fine, arrivò. Così come qualche concerto in alcune piazze e varie partecipazioni. Ma poi è arrivato anche un processo per il 27enne G.C., originario della Valdera. Con un’accusa ben precisa: aver diffamato e minacciato i suoi discografici sui social. I fatti – stando all’imputazione – sarebbero avvenuti a Cascina fra la fine del 2018 e l’inizio del 2019. Secondo il copione della Procura questo è quello che sarebbe accaduto: avrebbe offeso la reputazione di due noti discografici con frasi sui social perché "mi stanno tenendo bloccato musicalmente". Uno sfogo, quello del giovane cantante, però, anche condito, secondo l’accusa, di ...