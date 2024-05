Il fratello di Franco Di Mare | È morto alle 17,17 di venerdì 17 La Rai gli ha voltato le spalle

(Di sabato 18 maggio 2024) Gino Di, giornalista scientifico, è ilminore diDi. Il conduttore èieri, tre giorni dopo aver sposato Giulia Berdini. Aveva un mesotelioma e alha rivelato il suo ultimo desiderio: «Prima di addormentarsi mi ha chiesto “Mi porti ancora al?”. Il nostroè Posillipo, lì siamo nati e abbiamo trascorso la nostra infanzia. Lì mio nonno Francesco Diha insegnato aa nuotare, al Lido Ondina», dice oggi in un’intervista a Repubblica. Poi aggiunge che in qualche modo lo esaudirà: «Sì, nei prossimi giorni. Ma non so se potremo spargere le sue ceneri, ci atterremoprescrizioni di legge». Il momento più delicato Secondo il ...

