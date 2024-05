Consolidamento di San Bevignate Approvati lavori per 500mila euro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) PERUGIA – Significativo passo in avanti per l’Intervento di restauro,, miglioramento sismico ed efficientamento energetico del complesso Templare di San. È stato infatti approvato lo schema di convenzione che disciplinerà i rapporti tra il Ministero per le infrastrutture e il Comune di Perugia per la realizzazione deipari aOpere complesse che riguardano innanzitutto l’adeguata conservazione, il recupero della piena utilizzazione e il miglioramento della fruizione pubblica della struttura. Questo sarà fatto con il ripristino del necessario grado di coesione ed adesione dell’intonaco al paramento in laterizio, esteso all’intera zona delle volte a crociera e dell’abside, in modo da scongiurare ulteriori distacchi. Prevista inoltre la revisione dell’intero ...