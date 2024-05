Bimbo di 5 mesi muore azzannato da un pitbull Il piccolo era in braccio alla nonna

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) Undi cinqueè morto dopo essere statodaldi proprietà dei genitori. Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Palazzolo Vercellese, in provincia di Vercelli. A lanciare l’rme sarebbero stati gli stessi genitori del bambino, una giovane coppia trasferita da poco nel paese: secondo i primi accertamenti, ilsarebbe stato in, che lo stava accudendo mentre i genitori erano usciti per fare la spesa. Secondo le ricostruzioni più accreditate la donna era uscita in giardino per calmare il bambino che piangeva. Il cane si sarebbe avventato contro la donna che sarebbe caduta a terra: il cane a quel punto avrebbe aggredito ilazzannandolo ...