LIVE Atletica - Roma Sprint Festival 2024 in DIRETTA | show azzurri con Jacob - Ali e Dosso!

(Di sabato 18 maggio 2024) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel, quarta edizione della manifestazione dedicata agli specialisti delle distanze brevi che si terrà nella suggestiva cornice dello Stadio dei Marmi. Trepida l’attesa per vedere i velocistiin gara quest’oggi, i quali si stanno preparando in vista dell’appuntamento più importante del prossimo mese di giugno, gli Europei, che si terranno proprio nella capitale d’Italia. L’evento clou sarà rappresentato dai 100 metri uomini. Saranno al via infatti Marcells e Chituru Ali, il “vecchio” e il nuovo che avanza in casa Italia nella casa regina. Il campione olimpico in carica torna in gara allo individuale dopo la parentesi a Jacksonville, ...