IA - approvato il primo trattato

Primo farmaco statunitense approvato per una malattia del fegato in aumento in tutto il mondo Un’importante svolta nel trattamento delle malattie epatiche La Food and Drug Administration statunitense ha approvato il resmetirom come Primo farmaco per trattare la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), una patologia epatica ...

Metodo Montessori anche alla scuola secondaria di primo grado. Ci saranno docenti specializzati. Approvato emendamento Fratelli d’Italia “Non posso che esprimere grande soddisfazione per l’approvazione ieri in Settima Commissione al Senato, con la sola astensione dei 5 Stelle, di un emendamento all'interno del Ddl 924bis recante la "Revisione della disciplina in materia di ...