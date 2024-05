Le Filippiche di Caccamo alle Muse

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) Col termine ‘’ si indicano le orazioni che Demostene tenne al popolo ateniese per incitarlo alla guerra contro Filippo il macedone, e poi quelle che Cicerone pronunciò contro Marco Antonio. Anche lo spettacolo che va in scena oggi (ore 18.30) al Teatro delledi Ancona si chiama ‘Le’, ma non riguarda la l’antica Grecia, né l’antica Roma. A pronunciarle è infatti Filippo, attore, comico, influencer e, come scrive lui stesso sul suo profilo instagram ‘professore disperato’. Laureato in storia e critica dell’arte,vanta oltre mezzo milione di follower. I suoi video sono una ‘scuola’ molto particolare. E’ la vita quotidiana degli insegnanti, in particolare, a ispirare le sue ironiche considerazioni. ‘Sono verdoniano’, ha dichiarato di recente, spiegando che ‘non ...