Giovani - romani e innamorat - la coppia che sta conquistando la capitale francese

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non tutte le coppie riescono ad essere insieme forti in amore e in cucina ma, come ogni regola che si rispetti, ci sono (numerose) eccezioni che raccontano il contrario. Uno degli esempi più attuali in questo senso è un duo-dinamite, cento per cento romano e genuino, che non abbiamo potuto evitare di coinvolgere per la terza edizione del Festival di Gastronomika 2024. Flavio Lucarini e Aurora Storari, rispettivamente executive chef e pastry chef del ristorante Hémicycle di Parigi, non sono nuovi per la scena gastronomicae anzi, grazie al recente conferimento della prima stella Michelin, la loro carriera oltralpe sembra proiettata verso un futuro denso e sempre più ambizioso. Aurora e Flavio condividono cucina, clienti, uno staff in parte italiano di primo livello e soprattutto, un bagaglio di sogni e desideri cui puntano con tutta la concretezza e la ...