Un nuovo ’cappotto’ per tenere calda la scuola elementare

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 18 maggio 2024) In queste calde giornate c’è chi si mette il cappotto. È la nuovadi via Torino, dove degli operai specializzati stanno installando appunto la copertura esterna delle pareti per garantire l’isolamento termico dell’edificio, quindi per un ambiente interno più fresco nelle giornate estive di fine e inizio anno scolastico, e più caldo in inverno. La, progettata per ospitare 250 alunni in dieci aule per due sezioni della, prevede anche la realizzazione di spazi comuni, una moderna segreteria, una nuova palestra con un campo da gioco polivalente e regolare per basket e pallavolo, oltre ad una sala per le riunioni di quartiere. L’Amministrazione comunale indica ufficialmente il termine dei lavori entro il 2024, tuttavia, visto lo stato di avanzamento, si auspica in ...