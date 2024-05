I magnifici cinque whisky del Bon Wei

(Di venerdì 17 maggio 2024) Non ci sono più le grappe cinesi di una volta. Ricordo ancestrale dell’offerta di fine pasto, quado si andava al ristorante di cucina cinese e i piatti più in voga erano involtino primavera, riso cantonese e pollo con anacardi. Oggi l’offerta della cucina orientale si è moltiplicata e soprattutto è sempre più vicina all’originale. Basta essere stati in Cina, aver assaggiato le tante cucine regionali per ritrovare quei sapori. Nelle grandi città cinesi ci sono ancora le trattorie, naturalmente il cibo di strada, ma anche locali fine dining. Bon Wei a Milano rappresenta quest’ultima tendenza. La conoscenza degli spirit di alta gamma anche ha fatto passi da gigante. Zhang Le, il proprietario del locale milanese, ha messo assieme le due cose, non tanto e non solo per accontentare una clientela sempre più internazionale che frequenta il ristorante in zona Sempione, quanto per passione ...

Non ci sono più le grappe cinesi di una volta. Ricordo ancestrale dell’offerta di fine pasto, quado si andava al ristorante di cucina cinese e i piatti più in voga erano involtino primavera, riso cantonese e pollo con anacardi. Oggi l’offerta della ...

Image by M. Platte from Pixabay - Image by M. Platte from Pixabay - Zhang Le, il proprietario di uno dei ristoranti di cucina cinese più conosciuti, ha lanciato la sua personale selezione di distillati.

I “magnifici” cinque: nasce la rete delle Università pugliesi per lo sviluppo sostenibile - I “magnifici” cinque: nasce la rete delle Università pugliesi per lo sviluppo sostenibile - Questa mattina a Bari la firma pubblica dell’accordo che istituisce la “Rus Puglia” sottoscritta dai rettori dei cinque atenei. Punto di riferimento non solo per il mondo accademico, ma anche per isti ...

Nasce la rete delle università pugliesi per lo sviluppo sostenibile - Nasce la rete delle università pugliesi per lo sviluppo sostenibile - I magnifici Rettori, Prof. Stefano Bronzini (Università di ... Si tratta di una novità di grande rilievo perché, sinora, solo in cinque Regioni (Piemonte, Lombardia, Campania, Abruzzo e Toscana) le ...