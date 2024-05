Veicoli storici - gare e raduno di Vespe Va in scena il Grand Prix a Villa Casati

(Di sabato 18 maggio 2024) Undi, con l’esposizione deie lesu un piccolo circuito colognese creato ad hoc. L’appuntamento è per domani in, dove andrà inildel Registro Storico Vespa. Dalle 9.30 alle 16 nel cortile esterno del municipio ci saranno esibizioni, prove di abilità, premiazioni e mostre. Una festa non solo per gli appassionati delle mitiche, per tutto il giorno i negozi del centro cittadino resteranno aperti e ci saranno anche punti ristoro e street food. Una giornata immersi tra, pit stop e tanto spirito di gruppo.

