(Di sabato 18 maggio 2024) "Sarà pubblicato lunedì ilaccoglienza rivolto principalmente ai Comuni e finalizzato al miglioramento della qualità dell’offerta turistica regionale e alla promozione del territorio attraverso il sostegno di progetti territoriali per l’accoglienza". Ne dà notizia la Regione Marche. La dotazione finanziaria complessiva è di 4,2di fondi regionali, cui si aggiungeranno ulteriori fondi derivanti dal fondo unico nazionale per il. L’intento delè di "sostenere la realizzazione di azioni capaci di valorizzare i territori, promuovendone patrimonio, tipicità, cultura, enogastronomia, e di incrementare le presenze turistiche italiane ed estere, migliorando e innalzando il sistema dell’accoglienza turistica regionale". Quattro le linee di azione: grandi eventi con target nazionale e internazionale, ...

Sul tavolo, i temi più importanti per le strutture ricettive umbre che si apprestano ad affrontare la nuova stagione turistica: dalla nuova legge sul turismo che sta per approdare in Consiglio regionale al ruolo che questo comparto avrà nelle ...

Tresana e Zeri hanno vinto il bando del Ministero degli Esteri per il turismo delle Radici rivolto ai piccoli comuni italiani. Il 2024 sarà l’"Anno delle radici italiane" nell’ambito dell’omonimo progetto Pnrr e di una strategia integrata per la ...

Bando per il turismo: "Pronti 4,2 milioni" - bando per il turismo: "Pronti 4,2 milioni" - Ne dà notizia la Regione Marche. La dotazione finanziaria complessiva è di 4,2 milioni di fondi regionali, cui si aggiungeranno ulteriori fondi derivanti dal fondo unico nazionale per il turismo.

Boom del turismo nautico, ma servono i posti barca: «Tra i due anni i porti al top» - Boom del turismo nautico, ma servono i posti barca: «Tra i due anni i porti al top» - Tuttavia, abbiamo bisogno di ulteriori incentivi con il credito di imposta, oltre a quelli già messi in campo dal ministero del turismo e i bandi in corso sull'efficientamento energetico e ...

Gaetano Intrieri (Aeroitalia): «Serve il triplo del budget per un bando appetibile. Ma noi non parteciperemo» - Gaetano Intrieri (Aeroitalia): «Serve il triplo del budget per un bando appetibile. Ma noi non parteciperemo» - «Quel bando è nato male ed è finito peggio. Ci sono state subito tante polemiche, rapporti tumultuosi con la Regione e con Atim. Non certo il clima ideale». Con l’Agenzia regionale per il turismo è ...