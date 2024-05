Una vita nella Safety Car La Rivazza toglie il fiato Ecco i segreti del circuito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 18 maggio 2024) L’errore è uno scontato appuntamento con la ghiaia. E quei saliscendi tra cielo e pista sono il motivo per cui tanti piloti amano Imola, compreso lo storico uomo dellacar del, Claudio Poleselli, che il tracciato lo conosce a menadito. Quali sono i punti mozza? "La staccata del Tamburello è unica, tre anni fa lì toccai i 315 all’ora. In settanta metri bisogna far scendere la velocità fino ai novanta. Poi c’è la Tosa, curva molto impegnativa per i piloti, un gomito di passione che se imboccato male può costare diverse posizioni in gara. O lacon quella bellissima frenata in discesa". Quale ha nel cuore? "La curva della Piratella, se sbagli o fai tanto di distrarti finisci per forzaghiaia. E’ uninsidioso, ma ai piloti piace molto perché ...