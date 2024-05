La curva della crescita Imprese di costruzioni ok Male il comparto agricolo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 18 maggio 2024) La maggiorin provincia di Massa Carrara la fa registrare il settorecon un +13,4% e un aumento del valore aggiunto del 1,4%. Trend negativo per il, ma il mercato del lavoro ha registrato una ripresa con un tasso di disoccupazione sceso al 6,3% per le donne, 6,5% per gli uomini e un reddito pro capite delle famiglie sopra i 20mila euro. Un calo demografico inche al 2038 prevede 18mila persone in meno da impiegare nel lavoro. "Nel report bisogna tenere conto delle attuali guerre epandemia che ha bloccato il mondo – spiega il presidenteCamera di Commercio, Valter Tamburini – Questo è un territorio vasto e variegato con un’economia che dipende in gran parte dalle esportazioni". Export che però ha visto una ...