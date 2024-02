Lady Jane Grey | la triste storia della regina dimenticata

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 12 febbraio 2024) Prima di Elisabetta I, prima di Maria la Sanguinaria, prima di Vittoria, prima dell’amata Elisabetta II, l’Inghilterra ha conosciuto, seppur fugacemente, un’altra. Non tutti conoscono la vicendasfortunata fanciulla, pedina in un gioco di potere più grande di lei. Nelle vene il sangue dei Tudor, una parentela che sarà la sua rovina. Primogenita di Henry, marchese di Dorset, e di Frances Brandon, nipote di Enrico VIII,è quarta in linea di successione, dopo il piccolo Edoardo e le future Bloody Mary e Virgin Queen. I suoi genitori, avidi e privi di scrupoli, vorrebbero vederla sul trono come sposa del cugino, e la educano secondo i precetti del protestantesimo, sperando in un matrimonio di convenienza. La giovinetta, però, di ...