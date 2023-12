Alessandro Venturelli | fuori casa da tre anni e gli errori nelle indagini La mamma Roberta | «Cerco mio figlio in tutta Europa È vivo e in trappola»

Leggi su open.online

(Di domenica 10 dicembre 2023)Carassai e il marito Roberto lo cercano da. Il loro, Alessio, 21enne, sembra svanito nel nulla. «Ne sono certa, lui èma trattenuto da qualche parte contro la sua volontà», dichiara oggi la donna al Corriere della Sera.denuncia come dopo la scomparsa del giovane lesiano al palo. Anzi, a parte verificare qualche segnalazione, è come se non fossero mai partite. Questo perché sul giovane per mesi è stato ipotizzato un allontanamento volontario. «Ed è stato il primo grande errore. Da subito noi abbiamo detto del malessere di mio, delle sue paure, che dormiva con me e riusciva solo a piangere. Era chiaro che c’era qualcosa che non andava. Ma loro l’hanno subito derubricato in allontanamento ...