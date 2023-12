Squid Game | gli effetti sulla mente di un bambino sono diversi da quelli sulla mente di un adulto

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 5 dicembre 2023) Fondazione Carolina è una onlus che nasce in onore di Carolina Picchio, prima vittima riconosciuta di bullismo online. Questa realtà è stata la prima – in Italia – a far notare la contraddizione dell’età minima troppo bassa posta come limite da Netflix per la visione di– La sfida. Ivano Zoppi, segretario generale della fondazione, non ha esitato a definire questa scelta «sconsiderata e irresponsabile, che mette a rischio la salute delle nuove generazioni, dal punto di fisico e soprattutto psicologico». Evidenziando anche, giusta, come già un paio di anni fa avessimo assistito a casi di emulazione nelle scuole dovuti alla viralità e alla diffusione incontrollata di clip e video della serie tv, seppure vietata al di sotto dei 14 anni. LEGGI ANCHE >>> ...