Sciopero medici e infermieri ‘In pensione prima del coccolone’ | sit-in a Roma

(Di martedì 5 dicembre 2023) Percentuali di adesione molto alte fino all’85% La pioggia battente non ha fermato ie gliche oggi asono scesi in piazza per lodi categoria. Fischietti e bandiere dei sindacati, un migliaio gli operatori nella Capitale ma altrettanti sit-in si svolgono a Torino, Bologna, Napoli e Palermo, collegati su

Piazza SS. Apostoli, sit - in di medici e infermieri

Si tiene oggi martedì 5 dicembre 2023 in Piazza SS. Apostoli, a Roma, il fulcro delle manifestazioni che vede coinvolte anche altre città italiane in occasione dellonazionale dei, dei dirigenti sanitari, degli infermieri, ostetriche e altre professioni sanitarie, 'sit - in di protesta contro la manovra economica e in difesa del Servizio sanitario ...

Medici e infermieri in sciopero martedì 5 dicembre, a rischio 1,5 milioni di prestazioni TGCOM

Sciopero di medici, infermieri e ostetriche. I sindacati: “Adesione fino all’85% Il Fatto Quotidiano

Sciopero di medici e infermieri, anche a Cagliari centinaia in piazza

"Difficile quantificare le adesioni allo sciopero. Proprio - ha continuato Murracino - perché siamo pochi e gli organici sono contingentati". Susanna Montaldo, segretaria regionale della Anaao Assomed ...

