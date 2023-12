LIVE Nuoto | Europei 2023 in DIRETTA | le rivali spaventano Benedetta Pilato Alle 17 00 le finali

Leggi su oasport

(Di martedì 5 dicembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI E GLI AZZURRI IN GARA LA CRONACA DILA CRONACA DI SIMONA QUADARELLA 10.31: per il momento è tutto, appuntamento17.00 per la prima sessione die semidell’Europeo in vasca corta di Otopeni. Grazie per averci seguito, a più tardi! 10.30. In semifinale ci saranno Curtis e Di Pietro nei 50 sl donne, Mora nei 50 dorso uomini,e Carraro nei 100 rana donne, Rivolta e Busa nei 100 farfalla uomini 10.28. In finale questo pomeriggio ci saranno Marco De Tullio e Matteo Ciampi nei 400 stile libero, le staffette 4×50 maschile e femminile, mentre Simona Quadarella ha conquistato l’accesso in finale degli 800 stile libero ma la finale si disputerà domani ...