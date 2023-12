Un uomo con coltello attacca i passanti al grido di Allah Akbar | un morto e un ferito

Leggi su notizie

(Di domenica 3 dicembre 2023) L’ennesimo episodio agghiacciante di una persona che con un’arma improvvisamente crea terrore in mezzo alla strada Pericolo costante. L’ennesimo episodio di terrore che lascia spiazzati e fa riflettere non poco. Unarmato di une pare anche un martello e gridando “” si è lanciato contro i, uccidendo una persona e ferendone altre due. E’ successo a Parigi, nel quartiere di Grenelle. A renderlo noto, il ministro dell’Interno, Gerald Darmanin. L’autore del folle e terrorizzante gesto è “nato in Francia” ed è “francese”, hanno sottolineato fonti della polizia. Uno dei due feriti è stato curato dai vigili del fuoco di Parigi, l’altro è in ospedale. Unha lanciato un attacco con unaia Parigi (Twitter ...