Volley | Milano vince contro il Menen anche in Belgio e continua il percorso in CEV Cup

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Partita pazza indove l’Allianzprima si porta sul 2-0 garantendosi la qualificazione, poi si fa rimontare i due set prima dire al quinto e decisivoil Decospan(25-16 25-20 22-25 28-30 15-9). I milanesi si qualificano così per il turno successivo della CEV Cup 2023-2024 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. Per Matey Kazisky e compagni il prossimo ostacolo sarà uno tra i greci del Paok Thessaloniki e i croati del Mladost. Tutto facile per almeno i primi due parziali per la squadra di Roberto Piazza, che nel primo set si porta subito sul 5-2 e poi sul 7-4 mettendo in chiaro le cose.che non è mai in grado di reagire e riportare la contesa in parità, con i meneghini che spadroneggiano e ...